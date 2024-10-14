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Pazartesi hangi diziler var? 14 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? 14 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: dizi yok

STAR TV YAYIN AKIŞI 14 EKİM

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

01:00 Güzel Köylü

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI 14 EKİM

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Mucize Doktor

04:45 Yasak Elma

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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