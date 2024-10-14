Pazartesi hangi diziler var? 14 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Ekim 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Karadut (20.00)
Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)
Show TV: Deha (20.00)
NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)
Star TV: dizi yok
STAR TV YAYIN AKIŞI 14 EKİM
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22:30 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
01:00 Güzel Köylü
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI 14 EKİM
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Mucize Doktor
04:45 Yasak Elma
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce