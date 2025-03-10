Pazartesi hangi diziler var? 10 Mart Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Mart 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesigünü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV: Başka Bir Gün

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 MART

14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.40 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.25 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Vefa Sultan

01.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.25 Sahur Bereketi