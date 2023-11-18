Pazartesi günleri, haftanın başlangıcı olması nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin sık sık merak ettiği bir konudur: "Pazartesi günü okul var mı?" Sorusu, gündemdeki iddialar ile birlikte araştırılmakta. Peki, Pazartesi günü okul var mı? Pazartesi günü okul açılacak mı, ne zaman başlayacak?

Pazartesi günü okul var mı? Pazartesi günü okul açılacak mı, ne zaman başlayacak?

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okul tatil takvimi, her yıl öğrencilere ve ailelere önceden duyurulur. Pazartesi günü okul var mı? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan bir konu haline geliyor. Tatilin uzaması iddiaları nedeniyle açılış tarihine dair karışıklıklar bulunuyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı? Pazartesi günü okul açılacak mı, ne zaman başlayacak?

PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; 5 gün sürmesi planlanan ara tatile uzatma geldi, tatilin uzadığına ilişkin açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.

Bazı haber sitelerinde bu şekilde paylaşım yapıldı. Ancak Anadolu Ajansı teyit hattının paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlandığı açık.

Buna göre ara tatile uzatma geldi iddiası gerçeği yansıtmıyor ve yanıltıcı içerik barındırıyor. Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 178 bin öğretmen 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinde ders başı yapacak.