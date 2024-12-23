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Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 23 Aralık 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Aralık 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (20.00)

ATV: Can Borcu (20.00)

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: dizi yok

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: Sen Ağlama İstanbul (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 ARALIK

13:15 Seksenler

14:55 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Teşkilat

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