Pazarspor'un teknik direktörü futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lig ekiplerinden Pazarspor'da Teknik Direktör Kemalettin Şentürk, Adıyaman FK mücadelesinde alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından istifa etti. Peki, Pazarspor teknik direktörü kim olacak? Pazarspor teknik direktörü kim?

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da 6. haftada oynanan Kastamonuspor mücadelesinde alınan yenilgi sonrasında Mustafa Kalafatoğlu "Benden bu kadar" diyerek istifa etmişti. Peki, Pazarspor teknik direktörü kim olacak? Pazarspor teknik direktörü kim?

PAZARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Pazarspor'un yeni teknik direktörü henüz bilinmiyor.