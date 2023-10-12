Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 17 maç sonucunda takımlar 3. tura yükseldi. Bugün oynanacak maçlar arasında Pazarspor - Silifke Bld. maçı yer almakta. Peki, Pazarspor - Silifke Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Pazarspor - Silifke Bld. ne zaman?

Pazarspor - Silifke Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Pazarspor - Silifke Bld. ne zaman?

Pazarspor - Silifke Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu, ziraat Türkiye Kupası maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmakta. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Afyonspor, Adana 1954 FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Peki, Pazarspor - Silifke Bld. hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı Pazarspor - Silifke Bld. ne zaman?

PAZARSPOR - SİLİFKE BLD. HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pazarspor ile Silifke Bld. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 12 Ekim Perşembe günü saat 13:00'da başlayacak. Karşılaşma Rize'de, Pazar İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve herhhangi bir kanal üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak. Bu kapsamda izleyiciler maçı canlı olarak takip edemeyecek.

12 EKİM ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Pazarspor - Silifke Bld.

Sivas Bld. - Elazığ Bld.

Pazarspor - Silifke Bld.

Karşıyaka - Bigaspor