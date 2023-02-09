Kahramanmaraş'ta olan ilk depremin merkez üssü Pazarcık araştırılıyor. Birçok şehrin etkilendiği depremlerde Pazarcık ilçesi merak ediliyor. Peki, Pazarcık nerede? Pazarcık nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Pazarcık hangi ile bağlı?

Pazarcık, şehir merkezine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin çevresi ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Peki, Pazarcık nerede? Pazarcık nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Pazarcık hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

PAZARCIK NEREDE?

Pazarcık, şehir merkezine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir.

Nüfus: (2018) 68,838

Yüzölçümü: 1.710 km² (660 mil²)

PAZARCIK NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Pazarcık'ın nüfusu 142 778'dir.

PAZARCIK HANGİ İLE BAĞLI?

Pazarcık, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir.

İlçenin bulunduğu alanın çok eski bir yerleşim yeri olduğu tarihi bilgilerle sabittir. Bu konuda 1958- 1969 yıllarında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından yapılan arkeolojik çalışmalarda ilçenin Sarıl ve Ganidağı yamaçlarında Paleolitik Çağ'ın ilk devrelerine ait olduğu sanılan buluntulara rastlanmıştır. Eski ilçe merkezinin 1 km kuzeydoğusunda bulunan "Kırk Mağaralar" yöresinin M.Ö 3500-3000 yılları arasında önemli bir yerleşim merkezi olduğu kabul edilir.

Bugünkü Pazarcık'ın (aşağı Pazarcık) yerleşik bulunduğu alan Osmanlı döneminde tren yolunun buradan geçmesi ve hükûmet konağının buraya taşınmasından dolayı yerleşime açılmış olup şehir buraya taşınmıştır. İlçenin başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. 1980'li yıllardan sonra özellikle yurt dışına giden iş gücünden dolayı değişime uğramıştır.

1933'te Gaziantep'e bağlanan Pazarcık, 1941'de yeniden Kahramanmaraş'a bağlandı.

Kahramanmaraş merkezine uzaklığı 47 kilometredir.

Pazarcık ilçenin kuzeyinde Çağlayancerit, güneyinde Gaziantep Yavuzeli, Şehitkamil ve Nurdağı, batısında Türkoğlu ve Kahramanmaraş merkezi ve doğusunda Adıyaman Gölbaşı, Besni ve Araban ilçeleri bulunmaktadır.

İlçenin yüzölçümü 1551 Kilometre olarak ölçülmüştür Denizden yüksekliği ise 731 metreyi bulmaktadır. Kuzeyinde Kandil tepesi (1704) metre ve doğusunda yer alan Ganidağı ise (1230) metre ile en yüksek noktalardır. Pazarcık, düz ve yer yer engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Merkezde bulunan Kartalkaya Barajının suyu ile Gaziantep ilimizin içme suyunu karşılamaktadır. Narlı ovasındaki tarımsal arazilerin sulanmasında yine baraj gölünün suyu kullanılır. İklimi akdeniz ve kara ikliminin geçiş özellikleridir. Bitki örtüsü makidir, ormanlar Meşe, Yabani Antep Fıstığı ve Çam gibi ağaçlardan oluşur.

Pazarcık

Pazarcık, şehir merkezine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin çevresi ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Toplam nüfusu yaklaşık olarak (2018) 68,838'dir.

İlçede yapılan tarihi kazı çalışmaları sonucunda ilk yerleşimin M.Ö. 4000 senesine kadar dayandığı tahmin edilmektedir. İsmini görüntüsünden alan, içerisinde bulunan sütunlar ve direkler ile öne çıkan Bulut Deliği Mağarası, ilçenin en popüler doğal güzellik alanıdır.

Kartalkaya Barajı, Kırk Mağaralar ve Köroğlu Kalesi, ilçenin önemli tarihi değerleri arasında yer almaktadır.