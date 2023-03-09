Pazarcık kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş Pazarcık deprem şiddeti ne? Pazarcık kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Pazarcık kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş Pazarcık deprem şiddeti ne? Pazarcık kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Gaziantep kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Gaziantep deprem şiddeti ne? Gaziantep kaç büyüklüğünde deprem oldu?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Pazarcık kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş Pazarcık deprem şiddeti ne? Pazarcık kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ŞİDDETİ NE?

Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD'ın verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 şiddetinde gerçekleşmiştir.