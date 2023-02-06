Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcık depremde ölen var mı?

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7.4'lük deprem 10 kentimizde yıkıma neden oldu! İşte il il son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, bazı illerde de hissedildi. Pazarcık deprem son durum ne ve Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu merak ediliyor. Pazarcıkdepremde ölen var mı araştırılıyor. Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcıkdepremde ölen var mı? Detaylar haberimizdedir…

PAZARCIK DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

PAZARCIKDEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.