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Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcık depremde ölen var mı?

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Pazarcık deprem son durum ne olduğu merak ediliyor. Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu ve Pazarcık depremde ölen var mı araştırılıyor. Peki, Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcık depremde ölen var mı?

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, bazı illerde de hissedildi. Pazarcık deprem son durum ne ve Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu merak ediliyor. Pazarcıkdepremde ölen var mı araştırılıyor. Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcıkdepremde ölen var mı? Detaylar haberimizdedir…

PAZARCIK DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, DEPREM NEREDE OLDU?

Saat 4.17'de meydana gelen, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilen 7.4'lük deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcık depremde ölen var mı?

Pazarcık deprem son durum! Pazarcık depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Pazarcık depremde ölen var mı?

PAZARCIKDEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kahramanmaraş Pazarcık AFAD Gündem Güncel Haberler

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