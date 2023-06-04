Vatandaşların altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapması için kuyumcu dükkanlarına ilişkin çalışma günleri araştırılıyor. Peki, Pazar günü kuyumcular açık mı? Pazar günü kuyumcular kapalı mı 2023? Hafta sonu kuyumcular açık mı, kapalı mı?

Altın, gümüş gibi değerli madenler ile işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Pazar günü kuyumcular açık mı? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Kuyumcuların mesai saatleri yer yer oldukça merak edilen konular arasında yer alabiliyor. Peki, Pazar günü kuyumcular açık mı? Pazar günü kuyumcular kapalı mı 2023? Hafta sonu kuyumcular açık mı, kapalı mı?

PAZAR GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, hafta içi saat 09:00 ile 19:00 arasında hizmet vermekte fakat Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hafta içi veya Cumartesi günü tamamlamalıdır.

RESMİ TATİLLERDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Bu eserlerin ticareti de kuyumculuk olarak adlandırılır. Kuyumcular resmi günlerde genellikle hizmet vermezler fakat bu durum tercihe bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.