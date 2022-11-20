Hafta sonu kargo beklemekte olan birçok vatandaş pazar günü kargo gelir mi? Sorusunu merak ediyor. Birçok farklı kargo firmasının pazar günü açık olup olmadığı merak konusu oldu. Pazar günü MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? Sorusu gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Pazar günü kargo gelir mi? Pazar günü MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı?

İnternet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı merak konusu oldu. Bu nedenle Pazar günü kargo gelir mi? Sorusu, hafta sonu sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Pazar günü kargo gelir mi?Sorusunu yanıtladık. Peki, Pazar günü kargo gelir mi? Pazar günü MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı?

PAZAR GÜNÜ KARGO GELİR Mİ?

Hafta sonu birçok kargo şirketi cumartesi günü yarım gün olacak şekilde hizmet veriyor ve pazar günleri ise tam gün kapalı oluyor. Bu nedenle pazar günleri kargo teslim edilmemekte.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo,

Pazar günleri hizmet vermemektedir