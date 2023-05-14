Pazar günü kafeler açık mı ve seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları gündeme geliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar Genel Seçim dolayısı ile kafeler açık mı, kapalı mı ve seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı merak ediliyor. Peki, Pazar günü kafeler açık mı? Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı?

14 Mayıs 2023 Pazar Genel Seçim günü kafeler açık mı ve seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Pazar günü kafeler açık mı ve seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı merak ediliyor. Pazar günü kafeler açık mı? Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı? Detaylar haberimizdedir…

PAZAR GÜNÜ KAFELER AÇIK MI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü kafeler açıktır. Bu konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bazı kafeler kapalı olabilir.

SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

14 Mayıs 2023 Pazar Genel Seçim'de sokağa çıkma yasağı yoktur.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Seçim yasaklarının başlaması ile birlikte anket ve kamuoyu araştırmalarının yayınlanması yasak olacak. Seçim günü ise sabah 06.00'dan 24.00'e kadar alkol satışı yasak olacak, düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına da izin verilmeyecek.

ANKET YAPILAMAYACAK

Yurt dışında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması gerekecek. Bu kurallara aykırılığın tespiti halinde, ilgisi itibariyle konu Cumhuriyet Başsavcılıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilecek.

Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, demeçler verilmesinin ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasaklanmıştır.

SEÇİM GEZİLERİNDE MAKAM ARAÇLARI KULLANILMAYACAK

Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmî ziyafet verilemeyecek.

MEMURLAR SEÇİM GEZİLERİNE KATILAMAYACAK

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞILANMASI VE UĞURLANMASINDA YASAKLAR UYGULANMAYACAK

Millî Bayramlar, kurtuluş günleri, Cumhurbaşkanı'nın karşılanması ve uğurlanması ile yabancı devlet ve hükümet başkanlarının ve bakanların resmen ülkemizi ziyaretleri sebebiyle yapılacak karşılama, ağırlama ve uğurlama, adli yıl ile üniversitelerin, uluslararası toplantı ve fuarların açılış törenlerinde ve tabii afet hallerinde bu genelgede yer alan yasaklar uygulanmayacak