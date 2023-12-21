Pazar günü hava nasıl olacak? Pazar günü hava durumu yağmurlu mu olacak?

Pazar günü yağmurlu mu? Sorusu, özellikle pazar günü dışarı çıkacak olan veya ailecek vakit geçirmeyi planlamakta olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Hava sıcaklıkları giderek düşerken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Peki, Pazar günü yağmurlu mu? Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

PAZAR GÜNÜ YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Antalya, Çanakkale ve Muğla için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 7 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Yarın sabah saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ile Aksu'da çok kuvvetli yer yer şiddetli; akşam saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yaptığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.