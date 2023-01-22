Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak eden birçok kişi tarafından pazar günü emekli maaşı yatar mı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, pazar günü emekli maaşı yatar mı? Emekli maaşı hafta sonu yatar mı?

Pazar günü emekli maaşı yatar mı? Sorusu, emekli maaşı alacaklar tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Emekli maaşı ödeme gününün hafta sonuna denk geldiğinde hafta sonu ödeme yapıp yapılmayacağı merak konusu oluyor. Peki, pazar günü emekli maaşı yatar mı? Emekli maaşı hafta sonu yatar mı?

PAZAR GÜNÜ EMEKLİ MAAŞI YATAR MI?

Ocak 2022 döneminden itibaren olmak üzere SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları ödeme gününün Cumartesi gününe denk gelmesi halinde Cumartesi, Pazar gününe denk gelmesi halinde ise Pazar günü ödemeler gerçekleştirilmektedir.