Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Nöbetçi eczaneler ise belirlenen saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Peki, Pazar günü eczaneler açık mı? 2023 Pazar günü eczaneler çalışıyor mu?

Eczaneler 7/24 hizmet veren sağlık kurumları olarak hem hafta içi hem de hafta sonu açık oluyor. Normal çalışma saatleri dışındaki saatler ise nöbetçi eczaneler tarafından hizmet devam ediyor. Eczanelerden ilaç almak isteyen birçok kişi pazar günü açık mı, kapalı mı sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, Pazar günü eczaneler açık mı? 2023 Pazar günü eczaneler çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler haftaiçi normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Pazar günleri normal eczaneler hizmet vermemektedir. Pazar günleri nöbetçi eczaneler açıktır. Buna göre normal eczaneler pazar günü kapalıdır. Ancak acil durumlar için nöbetçi eczaneler kararlaştırılan saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Pazar günü açık olan eczaneler ise internet üzerinden il, ilçe veya mahalle ismi yazılarak aranabilir. İnternet üzerinden ulaşılan eczanelerin bilgileri arasında açık olup olmadıkları da belirtilir. Bununla birlikte nöbetçi eczaneler için kullanılan resmi siteden de kolaylıkla bölgede hizmet sunan açık eczanelere ulaşılabilir.