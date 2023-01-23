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Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pays de Cassel - PSG maçı nereden izlenir, maç nerede oynanıyor?

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Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pays de Cassel - PSG maçı nereden izlenir, maç nerede oynanıyor?

Pays de Cassel - PSG Fransa Kupası maçı bugün oynanacak. Maçın tam saatini ve kanalını merak eden futbol severler, Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pays de Cassel - PSG maçı nereden izlenir, maç nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. Peki, Pays de Cassel - PSG maçı saat kaçta başlayacka? Pays de Cassel - PSG maç hangi kanaldadır? İşte detaylar...

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Fransa Kupası'nda bugün Pays de Cassel - PSG maçı oynanacak. Maç hakkında, Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pays de Cassel - PSG maçı nereden izlenir, maç nerede oynanıyor? araştırması yapılıyor. İşte ayrıntılar...

Pays de Cassel - PSG maçı 23 Ocak Pazartesi 2023 yani bu akşam saat 22:45 'de başlayacak.

Pays de Cassel - PSG maçını bein Sports 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Lens'da, Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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