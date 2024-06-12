Payidar Gondol nedir? Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne hediye etti?

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne hediye etti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Payidar Gondol" hediyesi gündeme geldi. Payidar Gondol nedir? Detaylar haberimizdedir…

PAYİDAR GONDOL NE ANLAMA GELİYOR?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinde iki lider birbirleriyle hediyeleşti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" parçasını hediye etti.

2. Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.