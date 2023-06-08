İlk kez 2013 yılında oyunseverlerle buluşan Payday 2 çok aratılıyor. Peki, Payday 2 bedava mı? Payday 2 kaç gb? Payday 2 kaç kişi ile oynanır? Payday 2 hikayeli mi? Payday 2 sistem gereksinimleri!

Suç ve soygun temalı Payday 2, çevrimiçi oynanabilmesi ve tarihe meydan okuyan grafikleriyle çok seviliyor. Oyun satın alma mağazası Epic Games'in her yaz bedava oyun dağıttığını bilen oyuncular Payday 2 bedava mı? Payday 2 kaç gb? Payday 2 kaç kişi ile oynanır? Payday 2 hikayeli mi? Payday 2 sistem gereksinimleri! sorularını soruyor. İşte tüm detaylar…

PAYDAY 2 BEDAVA MI?

Avrupa satış fiyatı 10 Euro, 252 TL olan Payday 2 Epic Games'te şu anda bedava! Payday 2 indirimi 15 Haziran 2023 saat 17.00'de bitiyor.

PAYDAY 2 KAÇ GB? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!

Aksiyon temalı suç oyunu Payday 2'nin ücretsiz olduğu haberlerinden sonra oyuncular bilgisayarlarında bu oyunu çalıştırıp çalıştıramayacaklarını öğrenmek için sistem gereksinimlerini araştırıyor. İşte Payday 2'nin sistem gereksinimleri

Payday 2

PAYDAY 2 HİKAYELİ Mİ?

Oyunun satış sayfasında yazan bilgiler şöyle: PAYDAY 2; oyuncuların, destansı bir suç çılgınlığı için Washington DC'ye inen orijinal PAYDAY ekibinin (Dallas, Hoxton, Wolf ve Chains) maskelerini bir kez daha takmalarına izin veren aksiyon dolu, dört oyunculu bir eşli nişancı oyunudur.CRIME.NET ağı, geniş bir yelpazeye sahip pek çok dinamik iş sunuyor. Oyuncular, destansı bir PAYDAY (VURGUN) için küçük çaplı market soygunları veya adam kaçırmalardan büyük çaplı siber suçlara veya büyük banka soygunlarına kadar her türlü işi almakta özgür. DC'ye gelmişken neden yerel topluluğa katılarak birkaç siyasi ayak işi yapmıyorsun?

PAYDAY 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz Intel Çift Çekirdekli İşlemci

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA ve AMD (512 MB VRAM)

DirectX Sürümü: DirectX 9

Depolama: 83 GB boş alan

PAYDAY 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2,3 GHz Intel Dört Çekirdekli İşlemci

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA ve AMD (1 GB VRAM)

DirectX Sürümü: DirectX 9

Depolama: 83 GB boş alan