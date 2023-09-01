Erkin Erdoğdu, 31 Ağustos Perşembe tarihinde gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklanma haberi özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayvan hakları derneği Paw Guards'ın yöneticilerinden olan Erkin Erdoğdu, Ankara'da tutuklanma kararı alındı. Peki, Paw Guards başkanı Erkin Erdoğdu kimdir, neden tutuklandı? Paw Guards nedir, haberleri ve dolandırıcılığı ne demek? Detaylar haberimizdedir…

Erkin Erdoğdu hakkında verilen 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Sosyal medyada geniş yer tutan bu olay sonrası yurttaşlar ve özellikle hayvanseverler Paw Guards başkanı Erkin Erdoğdu kimdir, neden tutuklandı? Paw Guards nedir, haberleri ve dolandırıcılığı ne demek? Sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

PAW GUARDS BAŞKANI ERKİN ERDOĞDU KİMDİR, NEDEN TUTUKLANDI?

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayvan hakları savunuculuğu adıyla 'dolandırıcılık' ile 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Erdoğdu'nun saklandığı adres belirlendi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmaya çalışan Erdoğdu, takiple yakalandı. Hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ERKİN ERDOĞDU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEDEN TUTUKLANDI?

Erkin Erdoğdu, bir süredir adından söz ettiren Pati Koruyucuları Derneği'nin (Paw Guards) kurucusudur. Erdoğdu hakkında kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bilgi bulunmuyor.

59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAW GUARDS NEDİR, HABERLERİ VE DOLANDIRICILIĞI NE DEMEK?

Derneğin kendi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir: "Paw Guards tamamen sokak hayvanları, evcil hayvan sahipleri ve hayvanseverler için geliştirilmiş Türkiye'nin en büyük platformudur. "Paw Guards" türkçedeki anlamı olan "Pati Koruyucuları" kelimelerinden doğmuştur. 1. önceliğimiz sokaklardaki tüm canlıların aç kalmamasıdır."

PAW GUARDS DOLANDIRICILIK HABERLERİ NEDİR?

Uzun bir süredir adı 'dolandırıcılık' iddialarıyla meşgul olan Paw Guards Pati Koruyucuları Derneği, alınan bağışların hayvanlara harcanmadığı ve dernek sahibi kişilerce bu paranın kullanıldığı ileri sürülüyordu. Jahrein gibi Youtuberların da konu hakkında içerik çekmesiyle patlak veren olayda baş sorumlu olarak dernek başkanı Erkin Erdoğdu gösteriliyordu.

Ünlü youtuber Ahmet Sonuç'un (Jahrein) internet üzerinden yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Ahmet Sonuç, sosyal medyada "Jahrein" adıyla tanınmaktadır. Özellikle sokak hayvanlarına destek amacıyla faaliyet gösterdiğini iddia eden "Paw Guards" adlı anonim bir yardım kuruluşunun kurucuları olan Erkin Erdoğdu ve Buğra Gençkan'ı, toplanan yardım paralarını kendi çıkarları için kullandıkları gerekçesiyle suçlamıştı. Bu iddialar büyük bir tartışma başlatmıştı ve konu sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Jahrein'in konuyla ilgili paylaştığı video, tartışmayı daha da alevlendirdi. Bir videoda Jahrein, daha önce ticari ilişkileri olduğunu belirttiği Erkin Erdoğdu'nun dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hatta saldırı gibi birçok suçtan dolayı davalık olduğunu ve mahkumiyet aldığını açıkladı. Bu video sonrasında sosyal medyada #PawGuardsAraştırılsın etiketi gündem oldu. Ardından sosyal medya kullanıcıları, Paw Guards'ın faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi ve incelemeye alınması talebinde bulundu.

Paw Guards ise konuya karşılık olarak şu ifadeleri kullandı: "Paw Guards Ailesi Unutmayın ki gecenin en karanlık anı.. Güneşin doğmasına en yakın andır. Tüm Pati Koruyucularına duyurun, biz değil onlar anlatacak bizi"

PAWGUARDS DOLANDIRICILIK AÇIKLAMASI

Öte yandan Paw Guards, Erkin Erdoğdu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamada, "Herkese merhaba, yaşadığımız durum ile alakalı sosyal medya üzerinden bir çok asılsız haber yapılmaktadır. Haberlerin hiç bir tanesi gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz netleşmiş bir durum yoktur. Basın açıklamamız yarın yapılacaktır. Dernek olarak devam ediyoruz ve edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi "Sokak Hayvanları Sahipsiz Değildir" ve asla da kalmayacaklar! Görüşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.