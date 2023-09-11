Ünlü futbolcu Paul Pogba'nın futboldan men edilme sebebi ve doping testi hakkındaki sorular gündemde. Pogba'nın futbolu bırakma iddiaları da merak konusu. Peki, Paul Pogba futboldan neden men edildi? Doping testi nedir? Paul Pogba futbolu bıraktı mı? İşte detaylar...

Fransız yıldız Paul Pogba'nın Udinese- Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Paul Pogba'nın futbolculuk kariyeri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Paul Pogba'nın durumu araştırılmaktadır. Peki, Paul Pogba futboldan neden men edildi? Doping testi nedir? Paul Pogba futbolu bıraktı mı? Detaylar haberimizde...

PAUL POGBA FUTBOLDAN NEDEN MEN EDİLDİ?

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus maçından sonra yapılan doping testi pozitif çıkınca futboldan geçici olarak men edildi. İtalya Anti Doping Komitesi tarafından alınan bu karar sonrası Pogba'nın durumu hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.

O MAÇTA FORMA GİYMEMİŞTİ

İtalyan devi Juventus, ligin ilk haftasında oynanan Udinese karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmıştı. Pogba ise o mücadelede süre almamıştı.

TEDBİR AMAÇLI FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Juventus, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun doping testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya Anti Doping komitesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Paul Pogba hakkındaki nihai kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor.