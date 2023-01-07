Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Patron Mutlu Son İstiyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Patron Mutlu Son İstiyor konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kim?

İzleyenleri ekrana bağlayan Patron Mutlu Son İstiyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Merak edilenler arasında ise Patron Mutlu Son İstiyor konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kim? soruları yer alıyor.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU NE?

Patron Mutlu Son İstiyor Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı bir Türk filmidir. Filmin başrollerinde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Murat Başoğlu oynamıştır.

Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın ( Tolga Çevik ), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi