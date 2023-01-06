Başrollerinde Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusu merak konusu oldu. Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları araştırılıyor. Peki, Patron Mutlu Son İstiyor konusu ne? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncu kadrosu! Patron Mutlu Son İstiyor ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU NE?

Sinan (Tolga Çevik) patronu (Ferruh Yenidoğan) tarafından Kapadokya'ya bir komedi filmi senaryosu yazmak üzere gönderilir. Süresi çok azdır ve filmin sonu mutlu bitmek zorundadır! Sinan, mutlu bir hikaye için ilham perisini beklerken, önce kalacağı otelin sahibi İzzet Bey'in kızı Eylül (Ezgi Mola) karşısına çıkar sonra da hayatında en çok nefret ettiği kişi olan eski arkadaşı, ünlü oyuncu Faruk ( Murat Başoğlu )! Kendisini Sinan'ın "makam şoförü" ilan eden Taksici Ersin ( Ersin Korkut ) ve çiftlik sahibi Atçı Arif ( Erkan Can ) bir süre sonra hem Sinan'ın hayatında hem de senaryosunda yerlerini alırlar. Kapadokya'da bir balon gezisi, herkesin hayatını değiştirir, özellikle Sinan ve Eylül'ün! Peri bacalarının etrafında, rengarenk balonların içinde ve büyülü bağbozumu şenliklerinde geçen onca macera herkes için adeta ayrı bir filme dönüşürken, patron İsfendiyar'ın beklediği "mutlu son" bir türlü gelmez! Ama patron mutlu son istemektedir ve Sinan sonu yazmak zorundadır!

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCU KADROSU!

TOLGA ÇEVİK

EZGİ MOLA

MURAT BAŞOĞLU

ERKAN CAN

ERSİN KORKUT

MUSTAFA UZUNYILMAZ

SABA TÜMER

AYŞENUR YAZICI

NUSRET ÇETİNEL

HANDE YÖGEN

MİNE ÖZSAMSUN

OĞUZ OKUL

İCMAL AKTUNA

ZEKİ OCAK

FERRUH YENİDOĞAN