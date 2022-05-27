Patron - Hırsız sözleri! 'Hırsız' rap şarkısı sözleri nelerdir? Hırsız sözleri hakkında bilgiler - Haberler

Patron - Hırsız sözleri! 'Hırsız' rap şarkısı sözleri nelerdir? Hırsız sözleri hakkında bilgiler
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Rapçi Patron'un yeni şarkısı Hırsız, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Patron - Hırsız sözleri nelerdir? Patron - Hırsız şarkı sözleri sizlerle...
Patron - Hırsız şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Patron'a aittir. Patron - Hırsız rap sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...
PATRON - HIRSIZ ŞARKI SÖZLERİ
Ye ye
Bilirim bilirim
Sebebin gidişim
Birimiz bitirir
Başlar birimiz
Alışır yüreğim
Bilirim bilirim
Yalanlar kibirin
Adamın biriyim
Karanlığın dibiyim
Ya da zırdeliyim
Kim derse desin
Kafamdan atamadım
Kim ne derse desin
Her an kapanabilir bu kader meselesi
Uçurumun yanında bu gece Mercedesim
Yaşatırım cümlelerde seni
Kaybettim yüzündeki gülmelerde beni
Kalbin taş dolu sığ suda gemi
Çekemedim küreklerle seni
Koynumda birisi birisi
Yılan gibi derisi merisi
Yok sinsiyle işim
Çek sineye
Bütün hepsi değişir.
Vurduğumda gelişine rastgele
Dur gitme deyişinle kaç kez
İçimde var hasret
Geceler felaket
Sebebini pas geç
***
Bakışları
Bir Kıvılcım
Çok şanssızım
İmkansızsın
Kalp hırsızı x 2
***
Uh Pişman Ediyor
İnsaf Eyle
Uh Uh İnsaf Eyle
İnsaf Eyle
***
Yeah
Sevgiyi paylaştık karın karına
Acıyı da yarı yarıya
Yapamadık yanyana ya
Hala yaralıyo manzaralar
Hep tek başıma
Dönüyorum en başına
Hasret çöktü yeni yaşıma
Aşk gelmedi senelerden beri başıma
Ta ki seni görene dek
Severim sandım seni ölene dek
İnanırdım acı bölene dek
Gerçek yüzünü görene dek
Sonunda kaçtım ağrılarım noksan
En azından tek başıma yarınlardan korkmam
Bu ormanda aslanım yaramaz da olsam
***
Bakışları
Bir Kıvılcım
Çok şanssızım
İmkansızsın
Kalp hırsızı x 2