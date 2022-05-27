Patron - Hırsız sözleri! 'Hırsız' rap şarkısı sözleri nelerdir? Hırsız sözleri hakkında bilgiler - Haberler

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Patron - Hırsız sözleri! 'Hırsız' rap şarkısı sözleri nelerdir? Hırsız sözleri hakkında bilgiler

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Patron - Hırsız sözleri! 'Hırsız' rap şarkısı sözleri nelerdir? Hırsız sözleri hakkında bilgiler

Rapçi Patron'un yeni şarkısı Hırsız, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Patron - Hırsız sözleri nelerdir? Patron - Hırsız şarkı sözleri sizlerle...

Patron - Hırsız şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Patron'a aittir. Patron - Hırsız rap sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...

PATRON - HIRSIZ ŞARKI SÖZLERİ

Ye ye

Bilirim bilirim

Sebebin gidişim

Birimiz bitirir

Başlar birimiz

Alışır yüreğim

Bilirim bilirim

Yalanlar kibirin

Adamın biriyim

Karanlığın dibiyim

Ya da zırdeliyim

Kim derse desin

Kafamdan atamadım

Kim ne derse desin

Her an kapanabilir bu kader meselesi

Uçurumun yanında bu gece Mercedesim

Yaşatırım cümlelerde seni

Kaybettim yüzündeki gülmelerde beni

Kalbin taş dolu sığ suda gemi

Çekemedim küreklerle seni

Koynumda birisi birisi

Yılan gibi derisi merisi

Yok sinsiyle işim

Çek sineye

Bütün hepsi değişir.

Vurduğumda gelişine rastgele

Dur gitme deyişinle kaç kez

İçimde var hasret

Geceler felaket

Sebebini pas geç

***

Bakışları

Bir Kıvılcım

Çok şanssızım

İmkansızsın

Kalp hırsızı x 2

***

Uh Pişman Ediyor

İnsaf Eyle

Uh Uh İnsaf Eyle

İnsaf Eyle

***

Yeah

Sevgiyi paylaştık karın karına

Acıyı da yarı yarıya

Yapamadık yanyana ya

Hala yaralıyo manzaralar

Hep tek başıma

Dönüyorum en başına

Hasret çöktü yeni yaşıma

Aşk gelmedi senelerden beri başıma

Ta ki seni görene dek

Severim sandım seni ölene dek

İnanırdım acı bölene dek

Gerçek yüzünü görene dek

Sonunda kaçtım ağrılarım noksan

En azından tek başıma yarınlardan korkmam

Bu ormanda aslanım yaramaz da olsam

***

Bakışları

Bir Kıvılcım

Çok şanssızım

İmkansızsın

Kalp hırsızı x 2

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