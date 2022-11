Patoranking'in "Daniella Whine" ve "My Woman, My Everything" single'ları MTV Base Official Naija Top 10 listesinde yer aldı. İlki Mayıs'ta 4 numaradan giriş yaptı ve Haziran'da 1 numaraya yükseldi ikincisi "My Woman, My Everything" da listede yer aldı ve 2 numaraya kadar yükseldi. Peki, Patoranking kimdir? Patrick Nnaemeka Okorie kaç yaşında, nereli? Patrick Nnaemeka Okorie hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PATRİCK NNAEMEKA OKORİE KİMDİR?

Patrick Nnaemeka Okorie (27 Mayıs 1990 doğumlu), daha çok sahne adı Patoranking ile bilinir , Nijeryalı bir reggae - dancehall şarkıcısı ve söz yazarıdır. Ijegun-Egba Uydu Kasabasında doğup büyüyen Patoranking , Ebonyi Eyaleti , Onicha'dan geliyor. Müzik kariyerine XProject, Konga, Slam ve Reggie Rockstone gibi sanatçılarla yeraltı işbirlikleri yaparak başladı.2010'da K-Solo'dan Igberaga Records ile plak anlaşması imzaladı ve bu ekip altında "Up in D Club"ı çıkardı. Patoranking, Timaya ile işbirliği yaptıktan sonra Dem Mama Records'un koruyucusu oldu."Alubarika" adlı şarkısında. Şubat 2014'te Foston Musik ile rekor bir anlaşma imzaladı ve onu ilgi odağı haline getiren "Girlie O" single'ını çıkardı. 9 Şubat 2015'te Patoranking, Instagram'da VP Records ile bir dağıtım anlaşması imzaladığını duyurdu. 28 Eylül'de Patoranking, 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan albümünden önce çıkardığı Abule adlı bir şarkı yayınladı. Bir keresinde, 2020'de futbol oynarken bir futbol sahasında şarkı için ilham aldığını söylemişti.

Yaşam

Patoranking, Ijegun-Egba Uydu Kasabasında doğup büyüdü, ancak Ebonyi Eyaleti , Onicha'da aile kökleri var . Epe, Lagos'taki Citizen Comprehensive College'a katıldı ve daha sonra Iponri'deki Jibril Martin Memorial Grammar School'a kaydoldu. Patoranking performans ve sanat kariyerine sokak müziği ve karnaval dansçısı olarak başladı. Entertainment Express ile 2012 yılında yaptığı bir röportajda , sahne adının kendisine Lagos'taki Alpha Beach'te tanıştığı Jamaikalı bir sanatçı tarafından verildiğini söyledi. Patoranking, Buju Banton, Bob Marley, Fela Kuti, Lucky Dube, Chaka Demus, Majek Fashek'ten alıntı yaptı., Blackky, Blackface, Tuface ve Marvelous Benjy, başlıca müzikal etkileri olarak. Entertainment Express ile yukarıda belirtilen röportajda, müziğini dans salonunun ahlaki açıdan eğilimli bir varyasyonu olarak tanımladı ve sosyo-politik konulara atıfta bulunduğunu söyledi.

Mayıs 2012'de Patoranking, Qdot ve Kbaj'ın yer aldığı "Iya Bisi" adlı bir single yayınladı. Drumphase tarafından üretilen şarkı, dancehall ve fuji'nin bir birleşimidir . Patoranking, Entertainment Express'e Qdot ve Kbaj'ın onunla fikirlerini paylaşarak şarkının bestelenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

12 Eylül 2013'te Okorie, "Alubarika" için ses ve videoyu aynı anda yayınladı. Şarkı kelimenin tam anlamıyla "Tanrı'nın Bereketleri" anlamına gelir ve Timaya'nın vokallerini içerir . "Alubarika" müzik videosu AJE Films tarafından çekildi ve 4 dakika 16 saniye yayınlandı. The Nation'dan Victor Akande tarafından yayınlanan bir makaleye göre Patoranking , şarkıyı bir müzisyen olarak hayatının bir özeti olarak nitelendirdi ve hayran kitlesi oluşturma ve tanınmış müzisyenlerle çalışma açısından kendisine kapılar açtığını söyledi.

Şubat 2014'te Patoranking, Foston Musik ile rekor bir anlaşma imzaladı ve Dem Mama Records ile olan ilişkisini sonlandırdı. NdaniTV'nin The Juice programında Toolz ile yaptığı bir röportajda Timaya , Patoranking'in şirketinden ayrıldığını ve hiçbir zaman resmi olarak imzalanmadığını söyledi. 4 Şubat 2014'te Patoranking, yapımcılığını WizzyPro'nun yaptığı "Girlie O" şarkısını yayınladı . Şarkının müzik videosu Moe Musa tarafından Londra'da çekildi ve yönetildi; 5 Şubat 2014'te yayınlandı. Müzik videosunda Patoranking, kapı komşusunu ona doğuştan gelen duygularını ifade ederek aile içi şiddetten kurtarıyor.

Foston Musik, Tiwa Savage destekli "Girlie O" (Remix)'i 19 Mayıs 2014'te yayınladı ve büyük beğeni topladı.MTV Base'in Resmi Naija Top 10 listesinde 9 numaradan giriş yaptı . Tiwa Savage, MTV Base'den Ehiz'e Patoranking'in müziğine hayran olduğunu ve remiksi yapması için ona ulaşmaya karar verdiğini söyledi. "Girlie O" (Remix) müzik videosu da Moe Musa tarafından Londra'da çekildi ve yönetildi. Pulse Nijerya'dan Joey Akan, "Yeni remikste, temel kazanan unsurlar atılmadı. Bunlar korundu ve geliştirildi. Vuruş, koro ve dinamizm tutuldu ve sözlere büyük emek verildi."

Patoranking, Seyi Shay'in "Murda" single'ında Shaydee ile birlikte yer aldı . Şarkının yapımcılığını Dokta Frabz üstlendi ve 1 Nisan 2014'te yayınlandı. 11 Mayıs 2014'te "Murda" klibi Vevo'ya yüklendi. JM Films için Meji Alabi tarafından yönetildi.

Patoranking'in "Daniella Whine" ve "My Woman, My Everything" single'ları MTV Base Official Naija Top 10 listesinde yer aldı. İlki Mayıs'ta 4 numaradan giriş yaptı ve Haziran'da 1 numaraya yükseldi ikincisi "My Woman, My Everything" da listede yer aldı ve 2 numaraya kadar yükseldi.