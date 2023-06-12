Patnos Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Emrah Kılıç kimdir?
Gündem Haberleri
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi. Peki, Patnos Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Emrah Kılıç kimdir?
Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı. Peki, Patnos Belediye Başkanı kim, hangi partiden?Emrah Kılıç kimdir?
PATNOS BELEDİYE BAŞKANI KİM, HANGİ PARTİDEN?
Emrah Kılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Ağrı, Patnos Belediyesi Başkan'ı oldu.
12 Haziran 2023'te alınan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.