Patnos Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Emrah Kılıç kimdir?

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi. Peki, Patnos Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Emrah Kılıç kimdir?