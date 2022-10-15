Masterchef 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından Patlıcanlı börekitas yapılması istendi. Peki, Patlıcanlı börekitas tarifi! Patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Patlıcanlı börekitas malzemeleri! Detayları haberimizde…

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise patlıcanlı börekitas oldu. Peki, Patlıcanlı börekitas tarifi! Patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Patlıcanlı börekitas malzemeleri! İşte Patlıcanlı börekitas tarifi!

PATLICANLI BÖREKİTAS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

Ana malzemeler:

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

6 yemek kaşığı soğuk su

4 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar

1/2 tuz

2,5 su bardağı un

Harcı:

3 adet közlenmiş patlıcan

1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

4-5 dal ince kıyılmış dereotu

Üstü için:

1 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı rendelenmiş eski kaşar

1 yemek kaşığı susam

PATLICANLI BÖREKİTAS NASIL YAPILIR?