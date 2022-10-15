Patlıcanlı börekitas tarifi! Patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Patlıcanlı börekitas malzemeleri!
Gündem Haberleri
Masterchef 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından Patlıcanlı börekitas yapılması istendi. Peki, Patlıcanlı börekitas tarifi! Patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Patlıcanlı börekitas malzemeleri! Detayları haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise patlıcanlı börekitas oldu. Peki, Patlıcanlı börekitas tarifi! Patlıcanlı börekitas nasıl yapılır? Patlıcanlı börekitas malzemeleri! İşte Patlıcanlı börekitas tarifi!
PATLICANLI BÖREKİTAS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Ana malzemeler:
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- 2 tatlı kaşığı elma sirkesi
- 6 yemek kaşığı soğuk su
- 4 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar
- 1/2 tuz
- 2,5 su bardağı un
Harcı:
- 3 adet közlenmiş patlıcan
- 1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
- 4-5 dal ince kıyılmış dereotu
Üstü için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1/2 su bardağı rendelenmiş eski kaşar
- 1 yemek kaşığı susam
PATLICANLI BÖREKİTAS NASIL YAPILIR?
- Bir kabın içerisinde un, rendelenmiş kaşar, tereyağı, sıvı yağ, sirke, soğuk su ve tuzu karıştırın. Pürüzsüz olana dek yoğurun
- Üzerini nemli bir bezle örtüp, 20 dakika dinlendirin
- Patlıcanları çatalla delip arada çevirerek ocakta közleyin
- Közlenmiş patlıcanları soyup, ince doğrayın. Rendelenmiş peynir ve dereotu ve tuz ekleyip karıştırın. Kenara alın.
- Hamuru unlanmış tezgâhta yuvarlak şekilde açın. Su bardağı yardımıyla hamurdan yuvarlaklar çıkartın. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar harcından ekleyip katlayın.
- Yağlı kâğıt serili fırın tepsiye dizin ve üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. 30 dakika fırınlayıp servis edin.
Haberler.com - Gündem