Patlıcan Musakka tarifi! Masterchef Patlıcan Musakka nedir, nasıl yapılır? Patlıcan Musakka için gerekli malzemeler! Patlıcan Musakka hangi yöre?

Masterchef 15 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Patlıcan Musakka yemeğini yapmasını istedi. Peki Masterchef Patlıcan Musakka nasıl yapılır? Patlıcan Musakka yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Musakka yemeği tarifi! Patlıcan Musakka nasıl yapılır? Patlıcan Musakka yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Patlıcan Musakka tarifi oldu. Peki en güzel Patlıcan Musakka yemek tarifi nasıldır? Patlıcan Musakka yemeği nasıl yapılır? Patlıcan Musakka için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Musakka tarifi! Patlıcan Musakka nedir, ne demek? Masterchef Patlıcan Musakka nasıl yapılır? Patlıcan Musakka hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Patlıcan Musakka hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

MUSAKKA NEDİR, NE DEMEK? PATLICAN MUSAKKA YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Musakka Türk mutfağının belli başlı sebze yemeklerinden biridir. Aynı zamanda birçok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin mutfaklarında da yer almaktadır. Birkaç hazırlanış türü bulunmaktadır; patlıcan musakka, kabak musakka, karnabahar musakka ve patates musakka gibi.

Musakkanın hazırlanmasında kullanılacak ana sebze malzemesi ilk önce küçük parçalar halinde doğranır. Daha sonra kıyma, soğan da katılarak yağda kavrulur. Bu işlem de tamamlandıktan sonra önceden doğranmış sebze parçaları domates ile birlikte kıymanın içine katılır ve yemek suda pişirilir.

PATLICAN MUSAKKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg orta boy patlıcan

2 su bardağı sıvı yağ

250 g kıyma

1,5 su bardağı nohut ( haşlanmış, kabukları soyulup ikiye ayrılmış )

Yarım demet maydanoz

2 orta boy soğan

2 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı soyulup ince ince yuvarlak olarak doğranır. Acısını alması için tuzlu su içerisinde bekletilen patlıcanlar kurulanır ve yağda kızartılır. Bir tencerede kıyma, küp şeklinde doğranmış soğanlar ve biberler kavrulur. Küçük küçük doğranmış domatesler, tuz ve karabiber eklenerek kavurmaya devam edilir. Ateşten alındıktan sonra harcın içerisine nohut katılarak karıştırılır. Bir tencereye önce birkaç tane enine kesilmiş yuvarlak domates dilimleri yerleştirilir. Üzerine, hazırlanan harç yayılır. En üste de kızarmış patlıcanlar yerleştirilir. Patlıcanların yüzeyine yakın su konulduktan sonra hafif ateşte pişirilir. Yemek pişince bir tepsiye ters çevrilir. Maydanoz ile süslenerek servis edilir.