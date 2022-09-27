Patlıcan Kebabı tarifi! Masterchef Patlıcan Kebabı nedir, nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Kebab hangi yöreye ait?

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Patlıcan Kebabı yapılması istendi. Peki Masterchef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Kebabı yemek tarifi! Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Patlıcan Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Patlıcan Kebabı yemek tarifi nasıldır? Patlıcan Kebabı yemeği nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan Kebabı için gerekenler neler?

PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg. patlıcan

3 adet domates

3 adet biber

2 adet soğan

1 kg. kuşbaşı et

1 bardak sıvı yağ

Tereyağı

Tuz, karabiber

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ

Bir tencerede kuşbaşı et tereyağı ile kavrulur, salça ilave edilip pişirilir. Patlıcanlar soyulur ve dilimlenerek kızartılır. Kızaran patlıcanlar bir tepsiye döşenir. Pişen etler patlıcanın üzerine dökülür. Üzeri yeşilbiber ve domatesle süslenir. Tuz ve karabiber ekilir ve fırında pişirilir.

SERVİS: Sıcak olarak servis yapılır.

PATLICAN KEBABI HANGİ YÖREYE AİT?

Patlıcan Kebabı Denizli yöresine ait bir yemektir.