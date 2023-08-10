Patlıcan Çığırtma tarifi! Masterchef Patlıcan Çığırtma nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Patlıcan Çığırtma hangi yöreye ait?

Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Patlıcan Çığırtma yapmasını istendi. Peki Masterchef Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Patlıcan Çığırtma için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Çığırtma tarifi! Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Patlıcan Çığırtma tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Patlıcan Çığırtma tarifi oldu. Peki en güzel Patlıcan Çığırtma tarifi nasıldır? Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Patlıcan Çığırtma için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan Çığırtma tarifi! Patlıcan Çığırtma nedir, ne demek? Masterchef Patlıcan Çığırtma nasıl yapılır? Patlıcan Çığırtma hangi ülkenin yemeğidir? Patlıcan Çığırtma hangi ülkeye ve yöreye aittir? Patlıcan Çığırtma hangi ülkenin yemeği? Patlıcan Çığırtma ne demektir? İşte detaylar...

PATLICAN ÇIĞIRTMA NEDİR, NE DEMEK? PATLICAN ÇIĞIRTMA HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Patlıcan çığırtması, Bergamayöresinde yapılan zeytinyağlı bir yemektir. Patlıcan kızarırken çıkan sesten dolayı bu ad verilmiştir. Malzemeleri patlıcan, yeşil biber, sarımsak, domates, zeytinyağı ve tuzdur.

Azerbaycan'da benzer adla (badımcan çığırtması) yapılan farklı bir yemek (çığırtma) mevcuttur.

PATLICAN ÇIĞIRTMA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2-3 adet patlıcan

2-3 adet yeşil biber

2 adet domates

1 büyük soğan

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Maydanoz (servis için)

PATLICAN ÇIĞIRTMA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Ardından uzunlamasına ince dilimler halinde doğrayın. Dilimleri tuzlu suya koyarak yaklaşık 20-30 dakika bekletin. Bu, patlıcanların acısının çıkmasına ve yumuşamasına yardımcı olur.

Patlıcanların suyunu süzüp kurulayın. Ardından kızgın yağda hafifçe kızartın. Kızartma yerine fırında da pişirebilirsiniz.

Soğanı doğrayın, yeşil biberleri ince ince kesin. Domatesleri de doğrayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğranmış yeşil biberleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Sarımsakları ezerek tavaya ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış domatesleri tencereye ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Kızarttığınız patlıcanları da tencereye ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyerek karıştırın.

Patlıcanlar yumuşayana kadar, tüm malzemeler iyice karışıp özleşene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Servis yapmadan önce ince doğranmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Patlıcan çığırtma yemeği sıcak veya soğuk servis edilebilir. Yanında pilav veya ekmekle mükemmel bir öğün oluşturabilirsiniz. Afiyet olsun!