Bugün Star TV'de 1. bölümü ile Patlat Kazan yarışması ekranlara gelecek. Yarışma başlamadan önce izleyiciler yarışmanın formatını ve detaylarını merak etti. Peki, Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne, formatı nasıl, konusu ne? Patlat Kazan sunucusu kimdir, kim sunuyor? İşte yarışma hakkında bilgiler...

Star TV'de başlayan Patlak Kazan yarışmasının detayları ve ödülleri merak edildi. Sadece balon patlatarak '1 milyon TL' kazanma imkanı sunan "Patlat Kazan", seyirciye sıra dışı bir eğlence vaat ediyor. Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne, formatı nasıl, konusu ne? Patlat Kazan sunucusu kimdir, kim sunuyor?

PATLAT KAZAN YARIŞMASI NE ZAMAN?

Patlak Kazan yarışması ilk bölümüyle 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü bu akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

PATLAT KAZAN YARIŞMASI NEDİR, FORMATI NASIL, ÖDÜLÜ NE?

Enerjisiyle ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Cemal Can Canseven, heyecan dolu bir yarışmayla ekranlara geri dönüyor.

Sadece balon patlatarak '1 milyon TL' kazanma imkanı sunan "Patlat Kazan", seyirciye sıra dışı bir eğlence vaat ediyor.

22 yarışmacının birbirine kenetleneceği, hayalleri için mücadele edeceği yarışmanın her dakikasını, nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz. Birbirinden ilginç yarışmacılara, unutulmaz insan hikayelerine tanık olacaksınız.

Siz de hislerinize güveniyor ve şansınızı denemek istiyorsanız, herkese açık olan yarışma "Patlat Kazan"da binlerce lira para ödülü kazanabilir, hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Alışılmış yarışma programlarının, tüm klişelerini alt üst eden "Patlat Kazan", Cemal Can Canseven'in başarılı sunumuyla 17 Temmuz Pazartesi Star'da!

PATLAT KAZAN YARIŞMASI SUNUCU KİMDİR?

Programın sunucusu Cemal Can Canseven oldu.