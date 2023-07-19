Star TV'de yeni bölümü ile Patlat Kazan yarışması ekranlara geliyor. Yeni bölüm öncesi önce izleyiciler Patlat Kazan CANLI izleme linkini merak etti. Patlat Kazan ne zaman saat kaçta?

Star TV'de başlayan Patlat Kazan yarışmasının detayları ve ödülleri merak edildi. Sadece balon patlatarak '1 milyon TL' kazanma imkanı sunan "Patlat Kazan", seyirciye sıra dışı bir eğlence vaat ediyor. Peki,! Patlat Kazan ne zaman saat kaçta? Patlat Kazan CANLI izle

PATLAT KAZAN NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Enerjisiyle ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Cemal Can Canseven, heyecan dolu bir yarışmayla ekranlara geri dönüyor.

Sadece balon patlatarak '1 milyon TL' kazanma imkanı sunan "Patlat Kazan", seyirciye sıra dışı bir eğlence vaat ediyor.

22 yarışmacının birbirine kenetleneceği, hayalleri için mücadele edeceği yarışmanın her dakikasını, nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz. Birbirinden ilginç yarışmacılara, unutulmaz insan hikayelerine tanık olacaksınız.

Siz de hislerinize güveniyor ve şansınızı denemek istiyorsanız, herkese açık olan yarışma "Patlat Kazan"da binlerce lira para ödülü kazanabilir, hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Alışılmış yarışma programlarının, tüm klişelerini alt üst eden "Patlat Kazan", Cemal Can Canseven'in başarılı sunumuyla 17 Temmuz Pazartesi Star'da!

Patlat Kazan Pazartesi ve Çarşamba günleri ekrana geliyor.

PATLAT KAZAN YARIŞMASI SUNUCU KİMDİR?

Programın sunucusu Cemal Can Canseven oldu.