Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Derincelilerin ve Gölcüklülerin hissettiği patlama merak uyandırdı. İşte Patlama nerede oldu? Derince Limanı nerede? Kocaeli limanı patlaması son dakika izle! Sorularının cevapları…

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların sorguları Patlama nerede oldu? Derince Limanı nerede? Kocaeli limanı patlaması son dakika izle! Yönünde oldu. İşte sıcak gelişmeler…

PATLAMA NEREDE OLDU?

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrasında olay yerine giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.



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DERİNCE LİMANI NEREDE?

Bugün öğleden sonra Kocaeli'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından şehri dumanlar sardı. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de Derince Limanı nerede? Oldu. Derince Limanı, İzmit Körfezi'nde yer alan bir limandır. Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan liman 1900 yılında Anadolu Bağdat Demiryolları Kumpanyasıtarafından inşa edildikten sonra 1904 yılında faaliyete başlamıştır. 1927 yılında Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü'ne bünyesinde faaliyetlerine devam ederken 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'ne devredilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan liman 2015 yılında "İşletme Hakkının Devri" yöntemiyle 39 yıllığına özelleştirilmiştir.