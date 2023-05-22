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Patenli gençlerin ölümle dansı kamerada

Genel Haberleri

Patenli gençlerin ölümle dansı kamerada Canlarını hiçe sayarak kampüs bayırından işte böyle indiler Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kampüs bayırı olarak bilinen 2. Cadde'den aşağıya patenlerle inen gençler adeta ölümle dans etti.

Patenli gençlerin ölümle dansı kamerada

Canlarını hiçe sayarak kampüs bayırından işte böyle indiler

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kampüs bayırı olarak bilinen 2. Cadde'den aşağıya patenlerle inen gençler adeta ölümle dans etti. Yokuş aşağı ilerleyen araçların yanından hızla geçen 3 patenli genç, kendilerinin yanı sıra sürücülerin canlarını da hiçe saydı. Gençlerin tehlikeli hareketini gören sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; 3 patenli gencin, yaklaşık 50 kilometre hızla giden otomobilleri geçerek yokuş aşağı ilerlediği anlar yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - Genel

Serdivan Sakarya Genel Haberler

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