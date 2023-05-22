Patenli gençlerin ölümle dansı kamerada

Patenli gençlerin ölümle dansı kamerada Canlarını hiçe sayarak kampüs bayırından işte böyle indiler Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kampüs bayırı olarak bilinen 2. Cadde'den aşağıya patenlerle inen gençler adeta ölümle dans etti.