Patatesli kır pidesi tarifi! MasterChef Patatesli kır pidesi nasıl yapılır?

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patatesli kır pidesi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patatesli kır pidesi nasıl yapılır? Patatesli kır pidesi nedir? Patatesli kır pidesi nasıl yapılır, Patatesli kır pidesi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Patatesli kır pidesi yapıldı, evde klasik Patatesli kır pidesi yapıldı! İşte en güzel Patatesli kır pidesi!

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en lezzetli Patatesli kır pidesi yapmak için kıyasıya yarıştı. Pide sevenlerin denemesi gereken bu özel tarif, ağızda dağılan kıvamıyla dikkat çekiyor. Patatesli kır pidesi, MasterChef'te ve evlerde yapıldı. Peki, bu özel lezzet nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli? İşte en güzel Patatesli kır pidesi tarifi!

PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ!

Malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patatesleri yıkayın ve ocağa koyun. Hamuru yoğuracağımız kabın içine ılık su ve sütü dökün. İçinemaya ve şekeri ekleyip ön mayalanma işlemi yapın

Maya kabarınca diğer malzemeleri ekleyip yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurun.Yoğurduğubuz hamurun üzerini streçle örtün. 45 dakika mayalandırın.

Pide içi:

Haşlanmış olan patateslerin kabuklarını soyup ezici veya çatal yardımıyla ezin Uygun bir tavada yemeklik doğranan kuru soğanı sıvı yağ ile kavuralım üzerine salçayıda ekleyip kavurduktan sonra patates ve tuzu ilave edip güzelce karıştırın ve kenarda soğumaya bırakın.

Mayısı gelmiş olan hamuru un serptiğimiz tezgah üzerine alın. Her bir pazıyı uzunlamasına açın içine patatesli içten koyup elimizle bastıralım kenarlarını ortada kalacak şekilde birleştirip kapatın

Kapattığımız kısım altta kalacak şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim üzerine yumurta sarısı sürü 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.