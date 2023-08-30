Patatesli Dolamber Böreği tarifi! MasterChef Patatesli Dolamber Böreği nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Patatesli Dolamber Böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Patatesli Dolamber Böreği hazırladı. Peki, Patatesli Dolamber Böreği nedir? Patatesli Dolamber Böreği nasıl yapılır? Patatesli Dolamber Böreği nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patatesli Dolamber Böreği ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patatesli Dolamber Böreği nasıl yapılır? Patatesli Dolamber Böreği nedir? Patatesli Dolamber Böreği nasıl yapılır, Patatesli Dolamber Böreği yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Patatesli Dolamber Böreği yapıldı, evde klasik Patatesli Dolamber Böreği yapıldı! İşte en güzel Patatesli Dolamber Böreği!

PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ ÇORBASI TARİFİ!

Dolamber Böreği Malzemeleri:

• 4 orta boy patates,

• 2 baş kuru soğan,

• 1 tutam karabiber,

• maydanoz,

• 1 tutam kırmızı biber,

• tuz,

• 4 su bardağı un

• ½ paket margarin,

• yeterli miktarda su

Dolamber Böreği Yapılışı:

Un ve tuz beraber normal yumuşaklıkta yoğrulur. Yarım saat dinlendirilir. Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir. 220 derece fırında pişirilir. Çıtır çıtır servise hazırlanır. Patatesler kaynamış olarak hazırlanır. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber eklenerek hazırlanır. Sıcak olarak servis yapılır.