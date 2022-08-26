Pataşu hamuru tarifi! Masterchef Pataşu hamuru nedir, nasıl yapılır? Pataşu hamuru nasıl yapılıyor? Pataşu hangi ülkenin yemeği?

Masterchef 26 Ağustos günü Masterclass'ta Danilo Şef Pataşu yapımını anlattı. Peki Masterchef Pataşu nasıl yapılır? Pataşu yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Pataşu hamuru yemek tarifi! Pataşu nasıl yapılır? Pataşu yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pataşu hamuru tarifi oldu. Peki en güzel Pataşuhamuru nasıldır? Pataşu hamuru nasıl yapılır? Pataşu hamuruiçin gerekli malzemeler nelerdir? Pataşu ne demektir? Pataşunedir? Pataşu nasıl bir yemektir?

PATAŞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

240 ml su (1 su bardağı + 4 yemek kaşığı)

12 gram toz şeker (1 yemek kaşığı)

3 gram tuz (Bir çimdik)

125 gram tereyağı (veya margarin)

150 gram un (1 su bardağı + 4 yemek kaşığı)

PATAŞU HAMURU NASIL YAPILIR?

240 mililitre suyu boş tencereye boşaltın ve üstüne 12 gram toz şeker, 3 gram tuz ve 125 gram tereyağını ekleyerek ocağın altını yakın. Tereyağın erimesini bekleyin. Tereyağ eriyip fokurdamaya başlayınca 150 gram unu yavaş yavaş karıştırarak ekleyin ve hamur kıvamına getirin. Hamur kıvamına geldikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyunca çırpma kabına yerleştirin ve hamura 4 yumurtayı teker teker ekleyin. Her eklemede bir dakika çırpın. Çırpma işlemi bittikten sonra sıkma torbasına hamuru aktarın ve pataşunun şeklini verin.

Son olarak ise önceden ısıtılmış 175 derecede 30-40 dakika pişirin ve pataşu hamuru artık yenmeye hazır.