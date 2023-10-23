Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı nedir, kaç gün sürer?

Her yıl yaz aylarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan "pastırma sıcakları," yüksek sıcaklık ve nem seviyeleriyle karakterize edilen bir doğa olayıdır. Pastırma sıcakları, insanların günlük yaşamlarını etkileyen ve sıcaklığın vahşi bir yükselişini işaret eden bir dönemdir. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlar ve kaç gün sürer? Detaylar haberimizde...

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

PASTIRMA YAZI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA SICAKLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Pastırma sıcaklarına karşı önlem almak önemlidir. İşte bu dönemde alınabilecek bazı önlemler:

Açık Havada Aktiviteleri Sınırlamak: Aşırı sıcaklıkta dışarıda uzun süre vakit geçirmekten kaçının.

Bol Su İçmek: Sıcak havalarda vücudu su kaybına karşı korumak için bol su içmek önemlidir.

Kapalı Alanlarda Kalma: Pastırma sıcaklarının en yoğun olduğu saatlerde, özellikle öğle saatlerinde mümkünse kapalı alanlarda kalın.