Yaz aylarında birçok kez duymakta olduğumuz pastırma sıcakları ne zaman? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ülkenin farklı bölgelerinde artış gösteren hava sıcaklıkları insanları meraklandırıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne anlama geliyor? Pastırma sıcakları ne demek? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

Pastırma sıcakları ne zaman? Sorusu, özellikle yaz aylarına girmemiz ve hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Günlük hayatımızda birçok kez karşılaşmakta olduğumuz kelimelerden bir tanesi olan Pastırma sıcakları ne anlama geliyor? Ve Pastırma sıcakları ne demek? Soruları da merak ediliyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne anlama geliyor? Pastırma sıcakları ne demek? Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, genellikle normal şartlarda Ekim ayının sonlarına doğru, Kasım ayının ikinci haftası arasında gerçekleşmektedir. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkar. Gündüzleri güneşli, geceleri ise soğuk olmaktadır.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.