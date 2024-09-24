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Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor?

Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor?
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Pastırma sıcakları genellikle mevsim normallerinin üzerinde olduğu günler için kullanılır. Pastırma yazı ne zaman 2024 ve pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başladığı merak ediliyor. Her yıl tekrarlanan bu döngü, bu yıl mevsime göre yüksek sıcaklığın olduğu günler ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor?

Pastırma yazı veya pastırma sıcakları hangi ayda ve ne zaman başladığı merak ediliyor. Bazen yılda birkaç kez yaşanan pastırma sıcaklıkları bazen de hiç görülmeyebilir. Pastırma sıcakları ne zaman 2024 ve pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başladığı merak ediliyor. Pastırma Sıcakları Ne Zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2024?

Pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminin sonlarına doğru, genellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ortaları arasında gözlemlenen bir sıcak hava dalgasıdır. Bu dönemde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder. Gündüzleri güneşli ve sıcak, geceleri ise açık ve serin olan bu günler, mevsim geçişlerinde yaşanan kısa süreli sıcak hava dalgası olarak bilinir. Bu dönem, özellikle güneşli günler ve serin akşamlar ile karakterize edildiği için "pastırma sıcakları" olarak adlandırılır.

Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor?

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma sıcakları, genellikle sonbaharın ortalarında, özellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında ortaya çıkar. Türkiye'de bu dönem, çoğunlukla Kasım ayının ilk iki haftasında gözlemlenir. Ancak, bu tarihler hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları, birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir ve bu süre zarfında gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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