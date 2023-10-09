Pastırma sıcakları genellikle mevsim normallerinin üzerinde olduğu günler için kullanılır. Pastırma sıcakları ne zaman 2023 ve pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başladığı merak ediliyor. Her yıl tekrarlanan bu döngü, bu yıl mevsime göre yüksek sıcaklığın olduğu günler ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Pastırma Sıcakları Ne Zaman 2023? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor?

Pastırma yazı veya pastırma sıcakları hangi ayda ve ne zaman başladığı merak ediliyor. Bazen yılda birkaç kez yaşanan pastırma sıcaklıkları bazen de hiç görülmeyebilir. Pastırma sıcakları ne zaman 2023 ve pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başladığı merak ediliyor. Pastırma Sıcakları Ne Zaman 2023? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2023?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için geçerlidir. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma yazı, her yıl olduğu gibi Ekim ayının sonundan Kasım ayının ortasına kadar sürüyor.