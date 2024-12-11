Pastel de nata tarifi! MasterChef Pastel de nata nasıl yapılır?

Portekiz mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pastel de nata aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, pastel de nata tarifi nasıl yapılır? Pastel de nata nedir? pastel de nata nasıl yapılır, pastel de nata yapılırken nelere dikkat edilir?

PASTEL DE NATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER





Puf böreği

650 gr Su

1 kg Un

800 gr Kruvasan ve hamur işleri için margarin (yumuşak kıvamda)

Krema

1 lt Süt

150 gr Un

40 gr mısır nişastası

12 yumurta sarısı

1 Yumurta

Şurup

1 kg Şeker

500 gr Su

1 tarçın çubuğu

1 Limon kabuğu rendesi

PASTEL DE NATA TARİFİ

Unu suyla birlikte top haline gelinceye kadar yoğurun. 15 dakika dinlenmeye bırakın. Hamuru kare oluşturacak şekilde açıyoruz, üzerine margarini baklava şeklinde koyup, hamurun üst üste gelmemesi için uçlarını kapatıyoruz (milf böreği tekniğinde olduğu gibi). Yuvarlayın ve işlemi iki kez tekrarlayın, her seferinde 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Tüm hamuru ince bir şekilde açıp tüm yüzeyi suyla fırçalıyoruz. Hamuru rulo gibi yuvarlıyoruz ve diskler halinde kesiyoruz. Diskleri kalıplara yerleştirip 10 dakika dinlendiriyoruz. Islak parmaklarla hamuru kalıpların kenarından hafifçe çıkacak şekilde iyice yayın. Her şeyi bir kenara bırakalım.

Şurup için malzemeleri üç dakika kaynatıp bir kenara koymamız yeterli.

Bakır bir tencerede kremayı hazırlıyoruz. 200 ml sütü unlarla karıştırıyoruz, diğer 800 ml'yi ise ayrı bir tavada kaynatıyoruz. Un karışımını kaynattığımız sütün bir kısmı ile hafifçe ısıtıp, ardından tamamını ekliyoruz. Hepsini bakır tencerede koyulaşana kadar pişiriyoruz.

Ateşten alın ve karıştırarak şeker şurubunu, yumurtaları ve yumurta sarısını ekleyin. Kalıpları doldurup 300-350° sıcaklıkta hamur altın rengi oluncaya ve krema karamelize olana kadar pişiriyoruz.