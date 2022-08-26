Pastacı kreması nasıl yapılır? Masterchef pastacılık kreması tarifi nedir? Pastacı kreması için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef Masterclass'ta bugün Danilo Şef yarışmacılara pastacılık kreması nasıl yapılır onu öğretecek. İzleyiciler de pastacı kreması tarifini ve gerekli malzemeleri merak etti. İşte pastacılık kreması tarifi...

Pastacı kreması nasıl yapılır? Pastacılık kreması tarifi nedir? Pastacı kreması için gerekli malzemeler nelerdir? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği konuların başında geliyor. İşte detaylar...

PASTACI KREMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr süt (2.5 su bardağı)

100 gr şeker (1/2 su bardağı)

100 gr un (1 su bardağı)

1 adet yumurta sarısı

10 gr vanilya

70 gr tereyağı

PASTACI KREMASI NASIL YAPILIR?

Pastacılık kreması için süt, şeker, un ve yumurta sarısını bir tencereye katıp hepsini güzelce çırpıyoruz. Ardından karışımı ocağın üstüne alıp kısık bir ateşte devamlı olarak çırparak karıştırıyoruz. Sonrasında kaynayan kremanın altını söndürüyoruz. Tereyağı ve vanilyasını da ilave edip tekrardan çırpıyoruz. Akabinde kremayı soğutuyoruz ve mikserde çırpıyoruz.

Sonrasında buzdolabında 1 saat dinlendikten sonra pastacı kremamız kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Pastacılık kremasını taze meyvelerle hazırlanan pastalarda kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...