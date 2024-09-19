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Password final mi yapacak? Password bitti mi?

Password final mi yapacak? Password bitti mi?
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Password yarışmasının yeni bölümleri D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Merakla takip edilen program hakkında detaylar araştırılırken Password final mi yapacak? Password bitti mi, merak edildi.

Yaz sezonunda ekranlara gelenPassword Türkiye yarışmasının detayları gündeme geliyor. Password, yeni gününde yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Peki, Password final mi yapacak? Password bitti mi?

PASSWORD TÜRKİYE YARIŞMASI HANGİ KANALDA?

Balina oyununda birlikte rol alan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Password Türkiye yarışmasıyla Kanal D ekranında yer alacak.

PASSWORD FİNAL Mİ YAPACAK?

Password bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek.

PASSWORD TÜRKİYE YARIŞMASININ SUNUCUSU KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle el sıkışan Şebnem Bozoklu ile birçok projede yer alan meslektaşı Enis Arıkan, yaz döneminde ünlü isimlerin yer alacağı yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek. İki takımın karşılıklı yarışacağı program kelimelerin savaşına sahne olacak.

YARIŞMANIN TARİHİ 1961 YILINA DAYANIYOR

1961 yılından beri yapılan ve dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan "Password Türkiye" yarışmasında şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek, oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak. Şayet takım arkadaşı şifreyi bulursa takım puan kazanacak, takım arkadaşı şifreyi bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan turu geçecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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