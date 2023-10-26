6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile uygulamaya alınan Elektronik Bilet Sistemi ile sporda şiddet olaylarının azaltılması, insanların küfür ve şiddetin olmadığı tribünlerde karşılaşmaları seyredebilmesi, biletsiz seyircilerin giriş yapmasının önlenmesi gibi durumlar karşısında Passolig uygulamasına geçilmiştir. Peki, Passolig olmadan maça girilir mi? Passolig kartı olmadan maça nasıl girilir? 1 Passolig kartı ile 2 kişi girebilir mi? İşte detaylar…

PASSOLİG OLMADAN MAÇA GİRİLİR Mİ? Passolig kartı olmadan maça nasıl girilir? 1 Passolig kartı ile 2 kişi girebilir mi?

Passolig kartı, Taraftarlara, kuyruk beklemeden, hızlı, güvenli bir şekilde stadyumlara giriş imkanı, kulüplere ise taraftarlarını tanıma ve yeni gelir alanları oluşturma imkanı sağlayan, ayrıca yaygın üye işyeri ağı ile istediğiniz yerden alışveriş imkanı sunan, kişiye özel kampanyalar ile hayatınızı zenginleştiren, ayrıcalıklı ek hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştıran bir karttır. Peki, Passolig olmadan maça girilir mi? Passolig kartı olmadan maça nasıl girilir? 1 Passolig kartı ile 2 kişi girebilir mi? İşte detaylar…

PASSOLİG OLMADAN MAÇA GİRİLİR Mİ?

14.04.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümler nedeniyle uygulamaya giren E-Bilet sistemine uygun üretilen Passolig Kartlarından yıllık olarak E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli tahsil edilir. Kulüp bazında 230 TL, 150 TL, 129 TL, 111 TL ve 98 TL olarak beş farklı yıllık E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli mevcuttur. E-Bilet Yıllık Kullanım Bedeli senede bir defa tahsil edilir, her yıl E-Bilet kullanım süresi uzatılarak kullanılabilir.

Kayıp/çalıntı kart şikayeti ile kartınızı iptal ettirmiş ve yeni kartınız halen size ulaştırılmamış ise Passo Mobil uygulamasını kullanarak veya stadyum gişesiden 15 TL karşılığında alabileceğiniz Tek Girişlik Pass Kart ile maça girebilirsiniz.

PASSOLİG KARTI OLMADAN MAÇA NASIL GİRİLİR?

Maç heyecanı ile Passolig Kartınızı yanınıza almayı unutmuş olabilirsiniz ama bu durum maça girmenize engel değil. Passo Mobil uygulamasını akıllı cep telefonunuza indirerek veya stadyum gişesiden 15 TL karşılığında alabileceğiniz Tek Girişlik Pass Kart ile maça girebilirsiniz.

En az bir adet sonuçlandırılmış Passolig Kartı başvurunuz varsa ancak kartınız henüz size teslim edilmemiş ise Passo Mobil uygulamamızdaki Maça Gir bölümünden giriş yapabilirsiniz ya da stadyum gişelerinden Passolig Tek Girişlik Pass Kart temin edebilirsiniz.

PASSOLİG MAÇ BİLETİ NASIL ALINIYOR?

Maç biletlerinizi Passo Mobil uygulamasından veya passo.com.tr sitesinden alabileceğiniz gibi stadyum gişesi, N Kolay İşlem Merkezleri'nden ve N Kolay İşyerleri'nden de alabilirsiniz. Bilet alabilmeniz için Passolig Kartınız olması gerekmektedir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLER PASSOLİG KART SAHİBİ OLABİLİR Mİ?

18 yaşından küçükler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında stadyumlara giriş yapabilmek için elektronik kart alması gerekmektedir. 18 yaşından küçükler, Passo Mobil üzerinden ve passolig.com.tr'de bulunan başvuru formununa kendi bilgilerini girerek Passolig Cüzdan Ön Ödemeli Kart sahibi olabilir.

1 PASSOLİG KARTI İLE 2 KİŞİ GİREBİLİR Mİ?

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.Bilet satın alınacak tüm taraftarlarımızın passolig kart sahibi olması gerekmektedir.