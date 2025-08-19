Yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği konular arasında "Passolig kalktı mı?" sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte zorunlu olan Passolig sistemi, uzun süredir taraftar kimliği uygulaması olarak kullanılıyor. Taraftarlar bu sistem sayesinde hem maç bileti satın alabiliyor hem de kulüplerine destek sağlayabiliyor. Passolig ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Passolig kalktı mı? 2025 artık Passolig kullanılmayacak mı?

2025-2026 PASSOLİG KALKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de Passolig uygulamasının sona ereceğini açıkladı. Yeni dönemde, taraftarlar maçlara giriş için çipli T.C. kimlik kartlarını kullanarak elektronik biletlerini stadyuma taşıyacak. Bu yenilikle birlikte bilet satın alma süreci kolaylaşacak ve maç günü stadyum girişlerindeki kalabalıklar önemli ölçüde azalacak. TFF, stadyumlardaki elektronik bilet sistemlerini modern teknolojiyle uyumlu hale getirerek, taraftarların kimlik kartlarıyla hızlı ve güvenli giriş yapmalarını hedefliyor. Ayrıca, Passolig kartlarına ait yıllık ücretlerin kaldırılmasıyla taraftarların cebine de katkı sağlanmış olacak.

PASSOLİNG NEDEN KALKIYOR?

2014 yılında yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun doğrultusunda hayata geçirilen Passolig sistemi, taraftarların maç biletlerini elektronik olarak almasını ve stadyumlara daha güvenli şekilde giriş yapmasını sağlamıştı. Ancak zamanla teknolojide yaşanan ilerlemeler ve taraftarların maç günlerinde daha hızlı ve pratik stadyum girişine olan talebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nu yeni bir sistem uygulamaya geçmeye zorladı.

ARTIK BİLETLER NERDEN ALINACAK?

Taraftarlar maç biletlerini kulüplerin resmi internet siteleri, Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabiliyor. Satın alınan biletler ise Passolig kartına, Pasotaraftar kartına ya da T.C. kimlik kartına yüklenerek kullanılabiliyor.