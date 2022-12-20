Passolig kaldırılıyor mu? Passolig ne zaman kaldırılacak?

Anayasa Mahkemesi, e-bilet uygulamasının iptal istemini reddetti. Ancak e-biletin 'Passolig' gibi üçüncü şahıslara satılamayacağına hükmetti. Böylece e-biletler stadyum girişlerinde sadece kulüpler tarafından satılabilecek. Bu gelişmenin ardından futbolseverlerin gündeminde Passolig kalktı mı? Passolig ne zaman kaldırılacak? Passolig olan taraftalar ne yapacak? Sorularının yanıtı merak edildi. Peki, Passolig kalktı mı? Passolig kaldırılıyor mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren kritik kararlar aşamasında olduğu öğrenildi. futbol severler Passolig kalktı mı? Passolig ne zaman kaldırılacak? Yabancı sınırı kalkıyor mu? Taraftarlar maç bileti nasıl alacak? Passolig kaldırılıyor mu? Passolig kartı alan futbol severler ne yapacak? Detaylar haberimizde...

PASSOLİG KALDIRILIYOR MU?

Federasyon yönetiminin Mehmet Büyükekşi başkanlığında Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda üç önemli değişiklik yapılması konusunun masaya yatırıldığı bildirildi. Bunların en önemlisi Beşiktaş'ın karşı çıkmasına rağmen diğer kulüplerin istediği yabancı kuralı.

Şu anki düzenlemede kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımlar bu futbolcuların 8'ine ilk on birlerinde yer verebiliyorlar. Yapılacak düzenlemeyle takımlar eskiden olduğu gibi yine 11 yabancıyla sahaya çıkabilecekler. Anadolu kulüplerinin isteği ile Passolig'in de kaldırılmasının masada olduğu öğrenildi.

TARAFTAR MAÇ BİLETİNİ NASIL ALACAK?

Cihan, Passolig'in almak için taraftarın, anne kızlık soyadı, adresi gibi pek çok kişisel bilgisini Aktifbank'a vermek zorunda kaldığını belirterek, "Şimdi stadyum girişlerinde sadece adını soyadını, T.C kimlik numarasını vererek, biletini alabilecek. Ama Federasyon yeni düzenleme yapıncaya kadar taraftarın kupa maçlarında olduğu gibi kağıt bilet ile maçlara girişi sağlanmalıdır" dedi. Cihan, stadyumlarda turnike giriş ve çıkış kontrollerinin de yine federasyon tarafından yapılacağını vurguladı.

PASSOLİG KARTI ALAN TARAFTALAR NE YAPACAK?

Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi Avukatı Cihan, Aktifbank'ın taraftarın başvurmasına gerek kalmaksızın bu kartların ve buna dair sözleşmelerin banka tarafından iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Bu iptalin gerçekleşmesi için de Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçmesini istedi.

Cihan, "1 milyon taraftarın mağdur olmaması için bankanın bu sezon için aldığı 29 liralık kart yenileme ücretlerini de iade etmesi gerekiyor. Hem Passolig kartlarının iptali, taraftardan alınan ücretlerin iadesi hem de bankanın elindeki bu kişisel taraftar bilgilerinin imha edilmesi için federasyonu göreve davet ediyoruz" diye konuştu

ANAYASA MAHLEMESİ'NİN PASSOLİG KARARI NE OLDU?

AYM, dünkü oturumunda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, e-bilet uygulamasına olanak tanıyan hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Ancak yasanın federasyonların, elektronik kart bilgilerinin klüpler adına reklam ve pazarlanmasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceğine ilişkin hükmün iptaline karar verdi.