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Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi?

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Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, kulüplerin önümüzdeki dönemde elektronik bilet satışı için farklı organizasyonlarla görüşebileceği vurgulandı. Peki, Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi?

Bu uygulama 2023-2024 sezonunda hayata geçirilmeyecek. Passolig kart sahipleri sezon sonuna kadar bakiyelerini kullanmaya devam edebilecek. Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi?

PASSOLİG KALDIRILDI MI?

Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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