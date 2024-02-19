Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi?

Bu uygulama 2023-2024 sezonunda hayata geçirilmeyecek. Passolig kart sahipleri sezon sonuna kadar bakiyelerini kullanmaya devam edebilecek. Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi?

PASSOLİG KALDIRILDI MI?

Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı.