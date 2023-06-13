Passeu halka arz ne zaman işlem görecek? Pasifik halka arz kaç lot verir? Pasifik Eurasia halka arz enerji oransal mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Pasifik Eurasia halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Pasifik Eurasia halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Pasifik Eurasia halka arz ne zaman? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankada var? Pasifik Eurasia halka arz enerji oransal mı? Pasifik Eurasia halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
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Pasifik Eurasia, halka arz tarihi 6-7 Haziran 2023 olarak belirlendi.
Pasifik Eurasia, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Pasifik Eurasia, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Tahmini olarak 14 Haziran'da işlem görmesi bekleniyor.
Pasifik Eurasia 25,00 TL'den halka arz olacak.
Pasifik Eurasia hisse kodu #PASEU olarak açıklandı.
Pasifik Eurasia şirketi 34,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.