Paspartu ne demek? TDK'ya göre Paspartu nedir, ne anlama geliyor? Paspartu nedir, ne demektir?

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PASPARTU NE DEMEK?

Paspartu kelimesi TDK'ya göre "Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk." ve "Gidiş yönü, yol ve yolculuğun yapılacağı mevki hakkında bilgileri kapsayan, özellikle seyahat acenteleri tarafından verilen tren bileti." anlamlarına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE PASPARTU NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre paspartu kelimesi dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Anlamları aşağıdaki gibidir.

Paspartu TDK'ya göre 1. anlamı : Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk.

Paspartu TDK'ya göre 2. anlamı : Gidiş yönü, yol ve yolculuğun yapılacağı mevki hakkında bilgileri kapsayan, özellikle seyahat acenteleri tarafından verilen tren bileti.

PASPARTU NEDİR?

Paspartu (Fransızca: passe-partout: her şeyde geçer), bir fotoğraf veya benzer bir çalışmanın etrafında fon kağıdı ile oluşturulan, çerçeve ile orijinal eser arasındaki ön çerçevedir.