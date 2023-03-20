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Paspartu ne demek? TDK'ya göre Paspartu nedir, ne anlama geliyor? Paspartu nedir, ne demektir?

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Paspartu ne demek? TDK'ya göre Paspartu nedir, ne anlama geliyor? Paspartu nedir, ne demektir?

Ezhel'in yeni şarkısı Paspartu'nun anlamı merak edildi. Müzik severler, Paspartu ne demek? TDK'ya göre Paspartu nedir, ne anlama geliyor? Paspartu nedir? merak etti. Peki, Paspartu ne anlama geliyor? Paspartu ne demektir? Paspartu kelimesinin manası nedir? İşte detaylar...

Paspartu anlamı ne demek merak ediliyor. TDK'ya göre Paspartu anlamı nedir? Sözlükte Paspartu kelimesi geçiyor mu? Paspartu ne demek? TDK'ya göre Paspartu nedir, ne anlama geliyor? Paspartu nedir? Ayrıntılar sizlerle...

Paspartu kelimesi TDK'ya göre "Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk." ve "Gidiş yönü, yol ve yolculuğun yapılacağı mevki hakkında bilgileri kapsayan, özellikle seyahat acenteleri tarafından verilen tren bileti." anlamlarına gelmektedir.

Türk Dil Kurumu'na göre paspartu kelimesi dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Anlamları aşağıdaki gibidir.

Paspartu ne demek? TDK'ya göre Paspartu nedir, ne anlama geliyor? Paspartu nedir, ne demektir?

Paspartu TDK'ya göre 1. anlamı : Sergilenmek üzere hazırlanan fotoğraf veya tablonun kenarlarında fon kâğıdı ile oluşturulan, çerçeve ile konu arasındaki boşluk.

Paspartu TDK'ya göre 2. anlamı : Gidiş yönü, yol ve yolculuğun yapılacağı mevki hakkında bilgileri kapsayan, özellikle seyahat acenteleri tarafından verilen tren bileti.

Paspartu (Fransızca: passe-partout: her şeyde geçer), bir fotoğraf veya benzer bir çalışmanın etrafında fon kağıdı ile oluşturulan, çerçeve ile orijinal eser arasındaki ön çerçevedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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