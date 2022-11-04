Gün içerisinde birçok kişi tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi olan Pasifik okyanusu nerede? Sorusu ve Pasifik okyanusu dünyanın neresinde yer alıyor? Sorusunu merak eden vatandaşlar için yanıtladık. Peki, Pasifik okyanusu nerede? Pasifik okyanusu dünyanın neresinde yer alıyor?

Pasifik okyanusu nerede? Sorusu, özellikle son zamanlarda duyulan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından sıklıkla merak edilen sorular arasında yer aldı. Bu nedenle haberimizde Pasifik okyanusu nerede? Sorusunu merak eden vatandaşlarımız için Pasifik okyanusu nerede? Sorusunu yanıtladık. Peki, Pasifik okyanusu nerede? Pasifik okyanusu dünyanın neresinde yer alıyor?

PASİFİK OKYANUSU NEREDE?

Dünyanın en büyük okyanusu olarak bilinmektedir. Amerika ve Asya kıtaları arasında yer almaktadır. Diğer adı büyük okyanus olarak da bilinmektedir. En derin yeri 11.034 metre ile Mariana Çukuru olup burası aynı zamanda Dünya'daki en derin noktadır. Ayrıca Dünya'daki depremlerin %90'ı ve büyük depremlerin ise %80'i Pasifik bölgesinde oluşmaktadır. 708.000.000 km³ hacmi vardır ve kapladığı alan Dünya'daki toplam karaların alanından biraz daha büyüktür